Луганская «Заря» привезет в Запорожье Лигу Европы

Как сообщила пресс-служба клуба, в адрес луганской «Зари» поступило письмо от УЕФА, в котором нашу команду ожидало приятное решение – Лиге Европы в Запорожье быть.

Футбольный клуб «Заря» получил это подтверждение касательно третьего квалификационного раунда и раунда плей-офф Лиги Европы.

Решение относительно проведения в Запорожье матчей группового этапа, примет комиссия УЕФА по итогам инспекции стадиона «Славутич-Арена».

Напомним, что жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится уже в понедельник, 23-го июля в 15:00. Даты проведения встреч – 9 и 16 августа.