19 июля российские террористы 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Как сообщает пресс-центр ООС, 19 июля российские оккупационные войска проявляли активность во всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Желтого, Луганского, Светлодарска, Майорская, Авдеевки, Песков, Каменки, Новотроицкого, Новомихайловки, Лебединского, Гнутово, Широкино и Водяного.

Потерь среди защитников Украины нет.

По данным разведки трое оккупантов погибли и один был ранен.

С полуночи, 20 июля, боевики российских оккупационных войск 2 раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Широкино и Водяного. Вследствие прицельного огня противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.