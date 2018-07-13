Луганская «Заря» продала Евгения Опанасенко в турецкий «Коньяспор»

Луганская «Заря» и турецкий ФК «Коньяспор» согласовали трансфер украинского защитника Евгения Опанасенко в клуб турецкой Суперлиги.

Контракт с турецкой стороной рассчитан на два года с возможностью пролонгации на один сезон. По информации ресурса Transfermarkt переход футболиста обошелся «Коньяспора» в 1 млн евро.

Опанасенко провёл в луганской команде три с лишним года. Являлся регулярным игроком основы, принимал участие, как в матчах Чемпионата, так и в играх в Лиге Европы.

«Заря» остается очень важным клубом в моем сердце. Отсюда я сделал шаг в другой чемпионат и надеюсь, что этот шаг был правильным. С «Зарей» я выиграл первые медали, участвовал в еврокубках. Атмосфера и коллектив здесь просто потрясающие», - подчеркнул Евгений Опанасенко.

В прошлом сезоне «Коньяспор» занял 15 место в элитном чемпионате Турции, только на 3 очка оторвавшись от зоны вылета.