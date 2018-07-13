В Старобельске девушка-сирота получила квартиру за средства госбюджета

В Старобельском районе начат процесс покупки жилья для лиц из числа детей-сирот за счет субвенции из государственного бюджета.

Как сообщает пресс-служба Луганской ВГА, подписание договора купли квартиры между Старобельским городским советом и девушкой-сиротой Юлией состоялось 18 июля. Это первый договор в районе.

Соответствующее решение было принято комиссией Луганской облгосадминистрации согласно предоставленных предложений в Старобельском районе.

Еще на приобретение жилья ждут лица из числа детей-сирот, проживающих на территории Лиманского и Байдивского сельских советов.

Всего на приобретение трех квартир для трех лиц указанной категории из государственного бюджета выделена субвенция в размере 915 тысяч гривень.

Напомним, согласно Закону Украины от 07.12.2017 № 2246-VII «О Государственном Бюджете Украины 2018» по бюджетной программе КПКВК 2511180 «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных и других форм воспитания, приближенных к семейным, и обеспечение жильем детей-сирот, лиц из их числа »Минсоцполитики предусмотрены расходы в общем объеме 517,726 миллионов гривень.