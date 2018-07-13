В Донецкой области задержали террористку, сдававшую боевикам украинских граждан

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности из состава Объединенных сил во взаимодействии с полицией задержали участницу незаконных вооруженных формирований оккупированного Донецка, которая скрывалась на мирной территории Украины.

43-летняя жительница Славянска в 2014 году вместе с мужем добровольно присоединилась к так называемому "ополчению Новороссии".

В ООС сообщают, что под руководством боевиков, один из которых имел позывной "Хмель", выявляла патриотически настроенных граждан Украины и доставляла их в комендатуру боевиков оккупированных районов Донецкой области.

Позже она самовольно покинула "службу".

Сама женщина рассказала правоохранителям, что под влиянием пророссийски настроенных соседей и родственников ее заинтересовали "идеи создания Новороссии", после чего они с мужем отправились на ближайший блокпост боевиков.

Бывшая пособница боевиков добавила, что она раскаивается в том, что сделала.

В ООС сообщили, что в отношении женщины открыто уголовное производство и объявлено о подозрении по ст. 260 Уголовного кодекса Украины - "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".