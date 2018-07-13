В ОБСЕ ищут российских шпионов в своих рядах

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ пообещали разобраться с обстоятельствами вероятной утечки информации, о чем ранее сообщали немецкие журналисты.

Об этом сообщает украинская редакция DW.com.

Отмечается, что представитель миссии Ирина Коробко назвала "тяжелым ударом" обвинения в утечке секретных данных ОБСЕ российским спецслужбам.

По ее словам, СММ проверит, что и как случилось.

Ранее немецкие СМИ провели расследование и выяснили, что внутренние документы наблюдателей ОБСЕ в Украине попали в руки Федеральной службы безопасности России.

Отмечается, что речь идет о внутренних отчетах миссии о событиях на оккупированных территориях Донбасса, а также о данных о коммуникации первого заместителя главы СММ Александра Хуга.

Также среди документов - мини-досье на членов миссии. В частности, описаны их черты характера, склонность к употреблению алкоголя, финансовое положение, типы женщин, которые им нравятся, и тому подобное.

Согласно исследованию, документы, возможно, были направлены российским агентам одним из сотрудников миссии ОБСЕ.