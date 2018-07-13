В Луганской области уплатили в бюджет почти 1,3 млрд грн ЕСВ

В январе-июне 2018 года предприятия и предприниматели Луганской области уплатили в бюджет 1 млрд 261 млн грн единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Это на 218 млн грн или на 21% больше показателя за I полугодие 2017 года.

Напомним, единый взнос автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными пропорциями и перечисляется по назначению - на счета, открытые в Госказначействе на имя фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования.