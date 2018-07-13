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Донбасс получил очередную партию гуманитарной помощи из Франции

Сегодня, 10:34 citynews.net.ua | Напечатать

Донбасс получил очередную партию гуманитарной помощи из Франции в рамках стратегической инициативы Командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наев «Помощь Восток». Десятки тонн груза медицинского направления, которые будут направлены в медицинские учреждения, детские учреждения населенных пунктов, которые находятся у линии соприкосновения для улучшения жизни местных людей. Помощь оказана Ассоциацией «Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина» и доставлена ​​представителями Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины.

- Состоялся еще один этап стратегической инициативы «Помощь Восток», - сказал заместитель Командующего Объединенных сил полковник Александр Доманский. - Это десятки тонн груза медицинского направления - медицинские кровати, матрасы, тележки, мебель, одежда для медицинского персонала и другое медицинское оборудование.

Он отметил, что морально-психологическое состояние, физическое состояние тех людей, которые проживают в «серой зоне», или в тех населенных пунктах, которые находятся вблизи линии соприкосновения, крайне тяжелое. И одно из приоритетных заданий командования Объединенных сил выполняется для того, чтобы улучшить качество жизни жителей этих районов. Там эти товары очень необходимы и они будут направлены в медицинские учреждения, чтобы людям можно было улучшить уровень оказания медицинской помощи.

- Мы рассчитываем, что благодаря совместным усилиям, нам удастся донести до всей Украине главную идею нашего сотрудничества: «Объединенные силы в - это патриоты, объединенные в конкретных делах ради победы», - отметил полковник Александр Доманский.

Прежде всего гуманитарная помощь будет направляться в гражданские медицинские учреждения прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. В частности, в Марьинку, Селидово, Бахмут, Краматорск, Золотое, Горское, Сватово, Троицкое, Кременную и другие населенные пункты.


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