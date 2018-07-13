В Украине на строительство дорог дополнительно выделят 1,8 млрд грн

В течение января-июня 2018 дополнительные поступления от таможни составили 1,785 млрд грн, которые будут направлены на реконструкцию и строительство дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

"В январе-июне 2018 года дополнительные поступления таможенных платежей, которые в рамках эксперимента должны быть направлены на реконструкцию дорог, составляют 1 млрд 785 млн грн", - отметили в пресс-службе.

В ГФС напомнили, что согласно эксперименту, который начался с 2015 года, 50% от суммы перевыполнения ежемесячных плановых таможенных платежей (пошлина, акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров, налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров) направляется в специальные фонды соответствующих региональных бюджетов.