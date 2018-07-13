Российские террористы 17 раз обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия и 82 мм минометов

За прошедшие сутки, 18 июля, российско-террористические войска 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе 3 раза из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как соощает пресс-центр ООС, оккупационные войска проявили активность во всех направлениях и вели прицельный, огонь по защитникам Станицы Луганькои, Троицкого, Орехово, Луганского, Светлодарска, Южного, Авдеевки, Марьинки, Старогнатовка, Лебединского и Водяного.

Наряду с этим, противник в районе Светлодарск дуги трижды применил 82-мм минометы, а в районе Станицы Луганской совершил очередную провокацию на участке разведения сторон для срыва выполнения решения Трехсторонней контактной группы.

Потерь среди ВСУ нет.

По данным разведки двое оккупантов погибли и пятеро были ранены.