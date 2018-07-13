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Лисичанск 25 июля останется без водоснабжения

Сегодня, 17:16 citynews.net.ua | Напечатать

25 июля энергетики планируют обесточить Лисичанский водоканал. 

Как сообщает пресс-служба ЛЭО, энергетическое объединение было вынуждено обратиться к народному депутату Украины Сергею Дунаева с просьбой содействовать погашению долгов Лисичанским водоканалом. К сожалению, сейчас уже трудно понять, к кому надо обращаться по поводу долгов Лисичанскводоканал - никто не может, не хочет решить эту проблему.

Если же решение не будет найдено - 25 июля энергетики обесточат водоканала все, что возможно.

Напомним, что лисичанские водники должны энергетикам за электроэнергию больше 135 млн грн, а данный долг не платят. Из-за этого предприятию уже несколько раз отключали электроэнергию в 2017 и 2018 году.

Последний раз водники вообще обманули энергетиков - после обещаний найти возможность погашения долгов за электроэнергию, в конце мая 2018 Лисичанский водоканал обратился в суд и добился временного запрета для ЛЭО отключать любые объекты данного водопоставщика. Сразу было понятно, что это - временно, а вот доверие к себе водники потеряли.


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