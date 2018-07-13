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Школьники из Счастья приняли участие в «Іграх Нескорених» во Львовской области

Сегодня, 15:12 citynews.net.ua | Напечатать

С 9 по 15 июля команда «Молода січ» Счастьенской школы I-III ст. №2 Новоайдарського района Луганской области ездила на «Ігри Нескорених» в село Сприня Самбірского району Львовской области. 

Как рассказала участница команды Татьяна Колесникова, всего город Счастье на соревнованиях представляли 10 школьников возрастом от 14 до 16 лет и двое сопровождающих.

На протяжении 6 дней подростки брали участие в разных конкурсах (строевая подготовка, упражнения с гирей, подтягивание, канат, эстафета, ориентирование на местности, история Украины и повстанческого движения, ватра и  литературно-музыкальный конкурс). 

По словам Татьяны Колесниковой, на «Іграх Нескорених» проверялся не только командный дух участников, но и индивидуальные таланты каждого из учатсников.

По итогам соревнований команда из Счастья заняла  2 место на литературно-музыкальном конкурсе и получила массу положительных впечатлений.

Особо впечатлило школьников, привыкших к донбасским степям, ориентирование, в ходе которого надо было преодолеть почти 20 километров по горам.

«В ориентировании участие принимали 4 мальчика и 1 девочка. Нужно было подняться на гору, сфотографироваться около отметки, далее спуститься вниз и пройти к памятнику где был финиш. После этого по этой же дороге вернуться назад. Погода была дождливая. Много грязи. Очень скользко. Приблизительно дорога туда и назад получилась 20 километров» - рассказала Татьяна.

Не менее сложной была и эстафета, во время которой требовалось прибежать на финиш максимально быстро при этом проходя разные этапы - протащить больного под мышеловкой, перейти через ров, стрельба, бревна, мышеловка, пробежать в яме с палками, переправа.

«Тем не менее мы уехали с соревнований довольными. Получили массу удовольствия и ценных знаний. Хочется поблагодарить наших сопровождающий, а также Евдокимова Игоря Николаевича и Старюк Наталью Александровну, которые подготовили команду. Еще огромное спасибо Александру Колесникову и Виталию Прилипе, благодаря которым нам были предоставлены футболки, снаряжение и различная амуниция для команды» - подытожила Татьяна Колесникова общее мнение всех участников.

Команда «Молода Січ» Щастинської ЗОШ I-III ст. №2 Новоайдарського району Луганської області висловлює подяку Самбірській районній раді та Народному депутати України за організацію змагань на високому рівні. За гарне ставлення до команди, підтримку і повагу, з користю проведений час. А також за умови проживання та участі.


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