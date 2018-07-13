ВСУ уничтожили 3 боевиков российско-оккупационных войск

За прошедшие сутки, 17 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой - противник 21 раз открывал огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось.

Российские оккупационные войска проявляли активность на всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Орехово, Новолуганского, Железного, Авдеевки, Каменки, Песков, Водяного, Гнутово, Широкино, Талаковки и Пищевика. Вчера, в результате вражеского огня один наш защитник погиб, двое получили ранения.

Ответным огнем, по данным разведки, трое российских оккупантов были уничтожены и трое ранены.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 7 раз обстреляли позиции украинских защитников у Троицкого, Светлодарска, Луганского, Авдеевки, Водяного и Лебединского. Трижды враг применил 82-мм минометы.