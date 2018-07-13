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Начальника Луганской таможни обвиняют в хищении более 1 млн гривень

Вчера, 23:32 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудниками Управления защиты экономики в Луганской области задокументирована преступная деятельность начальника Луганской таможни ДФС Украины Радченко Андрея Владимировича и директора ПП «Строй-Клуб Плюс» Калашник Артема Анатольевича, которых обвиняют в хищении боле 1 млн гривень.

Установлено, что указанные должностные лица в течение 2017 и 2018 годов, злоупотребляя служебным положением, совершили хищение бюджетных средств путем завышения стоимости работ при реконструкции здания производственно-хозяйственного назначения по адресу: Луганская обл.,  Старобельск, ул. Лангемака, 76) на основании заключенного договора подряда от 20.10.2017 №98 стоимостью 8 578 000 грн. 

По предварительной договоренности между указанными лицами с регистрационного счета Луганской таможни ДФС Украины на расчетный счет ПП «Строй-Клуб Плюс» был перечислен аванс в размере 30% от общей суммы финансирования в 2017 году за счет государственного бюджета. В дальнейшем денежные средства в размере 1 млн 15 тыс. гривен с расчетного счета подрядной организации были перечислены на счета предприятий, осуществляющих бестоварные операции и имеют признаки фиктивности (ООО "Альфа Холдинг" (код 32955570) - основной вид деятельности - рекламные агентства, ООО "Цереус Инвест" (код 40916819) - основной вид деятельности - неспециализированная оптовая торговля, ООО ПКФ "Лайзером-ИМПЭКС" (код 40916269) - основной вид деятельности - неспециализированная оптовая торговля). 

В ходе анализа информации о приобретении товаров указанными субъектами, установлено, что они не осуществляли закупку материалов, которые должны использовать на объекте строительства. В дальнейшем, с целью прикрытия незаконной деятельности, начальником таможни и директором подрядной организации в территориальный орган Государственной казначейской службы была предоставлена накладная на сумму использованного аванса, не соответствующая действительности. В результате противоправных действий указанных лиц государственному бюджету нанесен ущерб в сумме около 1 млн. грн.

По данному факту военной прокуратурой Луганского гарнизона, 13.07.2018, открыто уголовное производство №42018130610000174  по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Стоит отметить, что ПП «Строй-Клуб Плюс» неоднократно выигрывало тендеры Управления капитального строительства Луганской облгосадминистрации, несмотря на то, что в системе ProZorro можно найти предложения с более низкой ценой.


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