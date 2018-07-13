В лагере в Донецкой области отравились 60 детей

В Донецкой области в детском учреждении оздоровления и отдыха "Ястребок" отравились 60 детей. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Инцидент произошел в селе Сосновое Лиманского района 16 июля.

В понедельник после ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту.

33 ребенка госпитализированы в медицинские учреждения Славянска, Краматорска и Лимана с симптомами острого кишечного отравления. Возраст отравившихся от 9 до 16 лет.

Всего в лагере на оздоровлении находится 134 ребенка.

Правоохранители начали расследование. Принимаются все необходимые меры для установления причин массового отравления детей и привлечения виновных к ответственности. Отобраны образцы пищи, которой кормили детей.