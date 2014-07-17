В этот день 17 июля 2014, над оккупированной частью Украины, российские террористы сбили гражданский самолет MH17

Российским ЗРК «Бук» у Тореза был сбит пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпура. Погибло 298 человек. Среди них 80 детей и трое младенцев.

В феврале 2017 года эксперты Bellingcat выяснили, что транспортировку ЗРК Бук в Донбассе контролировал Дубинский - один из боевиков гибридной российской армии в Донбассе. В июне опубликовано новое фото Бука. В марте на суде ООН в Гааге российская сторона заявила, что "неизвестные", которые передавали боевикам в Донбасс пусковую установку ЗРК Бук намеревались использовать его для укрепления ПВО боевиков. О том, что пусковая установка прибыла из РФ, россияне умолчали.