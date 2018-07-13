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В Попасной и Горском вырастут тарифы на воду

Сегодня, 14:47 citynews.net.ua | Напечатать

13 июля в Горском по инициативе общественной организации «Авалист» состоялись общественные слушания по поводу повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Несмотря на то, что в Луганской области действуют одни из самых высоких тарифов в Украине на воду для населения, попаснянские водники планируют повысить их еще больше.

С сентября 2016 года в области действуют утвержденные НКРЭКУ тарифы, которые составляют для жителей многоквартирных домов 7,80 грн/м3 за поставку воды и 21,23 грн/м3 за водотведение.

Коммунальное предприятие «Попаснянский районный водоканал» планирует повысить эти тарифы на 30%

К участию в обсуждении были приглашены первый заместитель председателя Попаснянской райгосадминистрации Виталий Проскурко, заместитель директора по техническим вопросам КП «Попаснянский районный водоканал» Анатолий Сайчук, и.о. председателя Горского городского совета Татьяна Пенкина и местные жители.

Заместитель директора КП «Попаснянский районный водоканал» подробно разъяснил составляющие тарифов на водоснабжение и водоотвод и озвучил причины необходимости их повышения.

Подводя итоги данного мероприятия, Виталий Проскурко подчеркнул, что принятие решения об утверждении тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу остается за райгосадминистрацией.

«Детально рассмотрев предложение КП «Попаснянский районный водоканал» о размере тарифов, учитывая мнение общественности и для недопущения «социального» взрыва среди жителей района, райгосадминистрацией было принято решение по повышению тарифов на эти виды жилищно-коммунальных услуг не более чем на 30%», - добавил он.


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