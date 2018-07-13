В Донецкой области при обстреле погиб украинский военный

Сегодня в Донецкой области, во время обстрела позиций украинских военных со стороны боевиков, около 08:00 погиб украинский военный 1978 года рождения.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, с полуночи со стороны российских гибридных войск было два прицельных обстрела по позицийс ВСУ.

Оккупанты применяли гранатометы и стрелковое оружие по опорным пунктам украинских военных в районе Золотого и Гнутово.

Также, за прошедшие сутки в Луганской области были зафиксированы обстрелы в районе населенного пункта Крымское, где боевики использовали стрелковое оружие и минометы.