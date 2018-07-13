В Украине представили новую 20-ти гривневую купюру

Национальный банк Украины презентовал обновленную банкноту номиналом 20 гривен образца 2018 году с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты.

Директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко во время презентации отметил, что, обновляя дизайн и совершенствуя защиту банкнот гривны, Национальный банк стремится к повышению их надежности.

Согласно международным стандартам денежные знаки нужно обновлять с определенной периодичностью, чтобы минимизировать или вовсе исключить попытки мошенников подделать банкноты.

Новая банкнота номиналом 20 гривен будет введена в обращение 25 сентября 2018 года и будет являться законным платежным средством на территории Украины и обязательна к приему по номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины.

"Это - третья банкнота в новом банкнотном ряду национальной валюты. Она продолжает обновление номинального ряда банкнот старого образца, начатое Национальным банком в 2014 году для повышения надежности гривни", - отметил Виктор Зайвенко.

По его словам, в первую очередь Национальный банк планирует изготовить и ввести в наличный оборот около 5 млн штук обновленных банкнот номиналом 20 гривен для дальнейшего распределения между банками Украины, которые в свою очередь обеспечат новыми банкнотами украинский.

По состоянию на начало июля этого года количество банкнот номиналом 20 гривен в обращении составила почти 127 млн штук (около 4,4% от общего коли-кости банкнот в наличном обращении).

Виктор Зайвенко обратил внимание присутствующих, что банкноты образца 2003 и 2018 будут находиться в обращении одновременно - после введения в оборот новых 20-гривневых банкнот гражданам не нужно будет обменивать банкноты старого образца на новые.

Также новыми банкнотами Национальный банк замещать изношенные и поврежденные 20-гривневые банкноты образца 2003 года.