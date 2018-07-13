В Лисичанске информатор боевиков получил 4 года тюрьмы

По материалам Службы безопасности Украины Лисичанский городской суд приговорил информатора террористической организации «ЛНР».

Правоохранители установили, что в течение марта-мая 2016 года житель одного из населенных пунктов Новоайдарского района собирал информацию о дислокации, маршруты передвижения и численность сил Антитеррористической операции.

Полученные сведения злоумышленник телефонной связью передавал так называемой «4-й бригаде» российских наемников, дислоцированной на оккупированной территории Славяносербского района.

Суд признал информатора виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы.

На основе показаний сообщника террористов оперативники спецслужбы установили также личность его «куратора». Боевику заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и объявлен розыск.