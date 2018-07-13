В оккупированном Луганске несколько улиц остались без воды на два дня

В оккупированном Луганске с 6:00 17 июля до 5:00 18 июля будет прекращено водоснабжение улиц Павловская, Андрея Линева, Тимирязева, Пржевальского, Тюленина, Прорезная, Мичурина переулка Автодорожный и тупика Короткий.

Кроме того, с 6:00 до 10:00 17 июля временно будет отсутствовать вода на улице Украинская и в железнодорожной больнице.

Также во время проведения ремонтных работ возможно снижение давления в сетях по следующим адресам: улица Линева, 67, улица Тимирязева, 1, 2, 3, 4.

Принимая во внимание отсутствие стабильного водоснабжения на оккупированных территориях, жителям лучше всегда иметь необходимый запас питьевой воды и пополнять его при первой возможности.