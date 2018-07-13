Дефицит внешней торговли товарами в Украине вырос в 1,4 раза

Негативное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-мае 2018 года увеличилось в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило $2,05 млрд. За январь-май 2017 года сальдо было также негативное – $1,42 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Отмечается, в январе-мае этого года экспорт товаров по сравнению аналогичным периодом прошлого года увеличился на 12,9%, составив $19,460 млрд, импорт – на 15,3% до $21,515 млрд.

В мае текущего года по сравнению с минувшим месяцем сезонно скорректированные объемы экспорта уменьшились на 5,8%, импорта - на 13,4%. Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в мае-2018 было отрицательное и составило $946,5 млн, в апреле этого же года - $570,8 млн.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,90 (за январь-май 2017 года – 0,92). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 210 стран мира.