В Главном управлении ГФС в Луганской области обратили внимание, что с 1 июля 2018 года в Украине введены новые образцы марок акцизного налога для табачных изделий отечественного и импортного производства. Нововведение не коснется маркировки сигарет с фильтром и без фильтра, а также папирос.

Новые образцы марок акцизного налога утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от 4 апреля 2018 года №257 «Некоторые вопросы маркировки табачных изделий».

При изменении образца марок акцизного налога уже закупленные марки предыдущего образца применяются в производстве алкогольных напитков и табачных изделий до их полного использования. Маркированные такими марками алкогольные напитки и табачные изделия находятся в обращении до их полной реализации в пределах срока годности для потребления.