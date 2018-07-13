Порошенко приказал усилить оборону Мариуполя

Президент Петр Порошенко во время участия в программе «Свобода слова» отметил: «В головах российских стратегов «русского мира» захвата Мариуполя и пробития дороги по суше на Крым всегда оставалось приоритетом. Разведка это постоянно подтверждала».

Глава государства напомнил, что сразу же после освобождения Мариуполя в 2014 году встретился с местными жителями Мариуполя. «Главный вопрос был: «Вы нас не отдадите?». Я сказал, что буду бок о бок с ними», - отметил он.

В следующий раз, когда в января 2015 года были обстреляны из систем залпового огня «Град» гражданские кварталы Мариуполя и погибло много гражданских лиц, в том числе детей, Президент также приехал в Мариуполь. «И говорил, что мы остановим наступление. Мы сконцентрировали там достаточное количество подразделений ВСУ и не собираемся отдавать украинскую землю. Это кто - шахтеры, профсоюзы обстреливали нас тогда из систем залпового огня? Это кто - фермеры убивали украинцев? Нет. Это были регулярные вооруженные силы Российской Федерации», - подчеркнул Глава государства.

«Сейчас стоит вопрос, что мы будем укреплять защиту с моря. Мы не будем мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, движущихся в направлении украинских портов, в том числе Мариуполя, для того, чтобы остановить горно-металлургический комплекс, работающий на Донбассе», - отметил Петр Порошенко, отвечая на вопрос о ситуации в Керченском проливе и Азовском море, где россияне резко увеличили количество осмотров украинских судов.

Президент сообщил, что предоставил необходимые приказы Министру обороны, начальнику Генерального штаба, командующему ВМС, чтобы были приняты достаточные меры для прекращения нарушения закона и остановки российских провокаций при прохождении украинской Керченским проливом и атак с использованием захваченного и незаконно аннексированного Крыму с незаконно размещенным Черноморским флотом в захваченном Севастополе.

«Мы не будем с этим мириться. Если мы украинцы не защитим нашу землю ее никто не защитит », - подчеркнул он.