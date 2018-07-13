Российские террористы 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Российские террористы 5 раз открывали огонь по позициям ВСУВчера, 23:02
Сегодня, 16 июля с 7:00 утра до 18:00 российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.
Оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское Авдеевка, Красногривка, Гнутово. Защитников Лебединского враг обстрелял из 82-мм миномета и станкового противотанкового гранатомета.
Потерь среди украинских защитник не
Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня.