Российские террористы 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Сегодня, 16 июля с 7:00 утра до 18:00 российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское Авдеевка, Красногривка, Гнутово. Защитников Лебединского враг обстрелял из 82-мм миномета и станкового противотанкового гранатомета.

Потерь среди украинских защитник не

Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня.