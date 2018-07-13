В Луганской области 2000 домов остались без электроэнергии

Сегодня, 16 июля, подконтрольная Луганщина опять столкнулась с проблемой отсутствия электроэнергии. Всего по области без света находилось 2078 потребителей в 15 населенных пунктах.

На территории обслуживания Кременского РЭС остаются без света из-за повреждения трансформатора 86 бытовых потребителей и 3 юридических лица в населенном пункте Червона Діброва.

На территории обслуживания Новопсковского РЭС остаются без света 82 абонента в населенных пунктах Бунчуковка и Грицаевка.

На территории обслуживания Счастьенского РЭС оказались без электроэнергии 414 потребителей в городе Счастье и 619 потребителей в населенных пунктах Новоайдар, Айдар-Николаевка, Спиваковка.

На территории обслуживания Старобельского РЭС оказались без электроэнергии 152 дома в селе Бондарево.

На территории обслуживания Сватовского РЭС из-за повреждения трансформатора обесточены 26 абонентов в селе Новозвановка.

На территории обслуживания Беловодского РЭС остались без света вообще 699 потребителей в населенных пунктах Бараниковка, Нижняя Бараниковка, Терновка, Гераськовское, Рудовка, Герасковка.

Отметим, что аварийные отключения вызваны неблагоприятными погодными условиями и нестабильностью энергосистемы Луганской области, которая возникла из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания в течение 1,5 года.