54% украинцев не видят ни одной успешной реформы в Украине

54% населения не видит ни одной успешной реформы в Украине. Относительно успешными украинцы считают пенсионную реформу (7%), реформу армии (6,5%), реформу по децентрализации (6%) и медицинскую (6%). Эксперты Реанимационного пакета реформ оценили реформы на 2,73 балла по 5-балльной шкале. Такие данные представила Ирина Бекешкина, член Совета РПР и директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, во время дискуссии в Украинском кризисном меда-центре .

Среди главных причин, почему украинцы так низко оценивают реформы – отсутствие надлежащей коммуникации между правительством и населением. Лишь 10% украинцев считают, что информации о реформах достаточно и она понятна. 47% населения убеждены, что информация от правительства о реформах не соответствует действительности и не вызывает доверия.

58% украинцев считают антикоррупционную реформу самой важной. На втором месте – реформа здравоохранения. «Пока у нас не будет очевидных успехов в борьбе с коррупцией – другие реформы будут обесцениваться», – отметила Ирина Бекешкина.

Среди главных «двигателей» реформ, по мнению экспертов, – общественные организации (94%), страны Запада (62%), правительство (56%). Главные «тормоза» реформ – олигархи (67%), бюрократия и чиновники (55%). Так же считает и население Украины – по 39% соответственно.

Важнейшей реформой является реформа парламента. Такое мнение высказал Игорь Когут, директор программы USAID РАДА. «Мне кажется, это ключевая реформа. Это реформа реформ. Не может быть эффективной, инклюзивной, если так можно сказать, реформа здравоохранения или налоговая реформа, или реформа избирательного законодательства, когда в парламенте нет новых, качественно новых, процедур», – заверил он.

Эксперты РПР проанализировали также, какие законопроекты принял парламент во время последней сессии. Так, 10 законопроектов, которые приняла Верховная Рада, входили в реформаторскую повестку дня РПР. Среди них – закон «О валюте», закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования», закон «О приватизации государственного имущества».

Три важных законопроекта Парламент провалил. «В частности, законопроект 2489 «О службе в органах местного самоуправления», который должен был определить новые правовые и организационные основы службы в органах местного самоуправления как профильной и политически беспристрастной деятельности, к сожалению, не был поддержан Верховной Радой», – рассказал Тарас Шевченко, сопредседатель совета РПР, директор Центра демократии и верховенства права. Кроме этого, парламент до сих пор не назначил 13 членов Центральной избирательной комиссии. «Этот долг висит с 2014 года», – отметил Тарас Шевченко.