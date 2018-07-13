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В Луганской области 90 горняков провели ночь в шахте из-за аварии

Вчера, 13:42 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера вечером, в Попаснянский отдел полиции ГУНП в Луганской области поступило сообщение о том, что во время грозы, молнией была выведена из строя подстанция ​​высоковольтной ЛЭП 35 кВт, расположенная в районе поселка Горское Попаснянского района.

В результате аварии было прекращено электроснабжение шахты «Тошковская» ГП «Первомайскуголь».

Под землей осталось 27 горняков. Также без электроснабжения остались жители с. Тошковка, с. Тошковка-1, с. Нижнее, с. Нижнее-1 Попаснянского района.

В 4.30 утра 15 июля электроснабжение восстановлено. Горняков подняты на поверхность, их жизни и здоровью ничего не угрожает. 


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