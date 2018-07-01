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Порошенко надеется на положительное решение вопроса освобождения заложников

Сегодня, 13:18 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко надеется на положительное решение вопроса освобождения заложников.

Об этом Порошенко заявил в интервью телеканалу France 24, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я настроен оптимистично, потому что все лидеры государств-членов, с которыми я встретился, более 15, в том числе президент Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон, - ред.), знают имена политических заключенных в России...Президент Макрон и первая леди знают его имя (Олега Сенцова, - ред.) и настаивают на поднятии этого вопроса на встрече с Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным, - ред.)", - заявил Порошенко.

По словам главы государства, лица, которых требует освободить Российская Федерация, являются реальными преступниками, а удерживаемые в РФ украинцы является политзаключенными и преследуются за патриотизм.

"Они не нужны Путину. Это инструмент политического давления на Украину и украинскую власть", - добавил он.


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