» » В Лисичанске и Попасной хлора для обеззараживания воды осталось до 18 июля

В Лисичанске и Попасной хлора для обеззараживания воды осталось до 18 июля

Сегодня, 12:59 citynews.net.ua | Напечатать

Заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко 12 июля провел заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Во время заседания рассматривался вопрос об угрозе остановки предприятий централизованного питьевого водоснабжения КП Попаснянский районный водоканал и ЛКСП Лисичанскводоканал.

На 12 июля запаса жидкого хлора на предприятиях централизованного питьевого водоснабжения Попаснянского водоканала и Лисичанскводоканала ориентировочно хватит до 18 июля. Эта проблема связана с прекращением деятельности с 15 июня единственного в Украине производителя жидкого хлора Днепроазот.

Юрий Клименко дал поручение главам городов Попасная и Лисичанск, руководителям водоканалов и Главному управлению ГСЧС Украины в Луганской области согласовать графики и обеспечить подвоз питьевой воды к населению и социальным объектам в Лисичанске, Приволье, Новодружеске, Попаснянском районе на период до восстановления обеспечения предприятий питьевого водоснабжения реагентами для обеззараживания воды в системах.

Также руководителям водоканалов поручено проработать вопрос по определению альтернативных источников реагентов для обеззараживания воды в системах централизованного питьевого водоснабжения.

От постоянной и бесперебойной работы КП Попаснянский районный водоканал зависит обеспечение питьевой водой около 80 тысяч человек на территории области подконтрольной украинской власти и 1 миллион человек на временно оккупированной территории. ЛКСП Лисичанскводоканал обеспечивает питьевой водой около 61 тысячи абонентов.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:05

Министр Насалик подрался с нардепом Шаховым

Сегодня, 13:18

Порошенко надеется на положительное решение вопроса освобождения заложников

Сегодня, 12:59

В Лисичанске и Попасной хлора для обеззараживания воды осталось до 18 июля

Сегодня, 12:11

ИС: боевики ОРДЛО массово ездят в свободную Украину

Сегодня, 11:05

На Луганщине продолжается противодействие незаконному перемещению товаров через линию разграничения

Сегодня, 10:02

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 45 тыс. человек

Сегодня, 09:51

Наев: есть немалые шансы, что война может закончиться быстро

Сегодня, 09:09

Боевики 24 раза нарушили "хлебное перемирие" в районе ООС

Вчера, 18:50

На Донбассе боевики 12 июля нарушили режим тишины 6 раз

Вчера, 18:44

Вышел официальный трейлер фильма «Дикое поле» по роману Жадана

Вчера, 17:22

В Луганской области задержали россиянина, воевавшего за "ЛНР"

Вчера, 16:15

Директор Лисичанскводоканала Евгений Лысенко отстранен от должности

Новости Украины:

Сегодня, 13:17

На Донетчине начали ремонт опасной дамбы под Горловкой

Сегодня, 12:59

Суд назначил Савченко бесплатного адвоката

Сегодня, 12:12

Синоптики предупредили о грозах и сильном ветре

Сегодня, 11:11

В Одессе Таировская ОТГ уже полгода живет без власти

Сегодня, 11:03

«Укрзализныця» перевезла в ЕС на 100 тысяч больше пассажиров, чем в прошлом году

Сегодня, 10:30

Мать Сенцова попросила Путина помиловать украинского политзаключенного

Вчера, 21:19

Глава "Укрпошты" подал в отставку

Вчера, 16:56

В Харькове курсант военного вуза ограбил кредитное учреждение

Вчера, 15:05

Стартовала подача электронных заявлений на поступление в вузы

Вчера, 13:58

InformNapalm заявляет о угрозах в адрес волонтеров со стороны пророссийских террористов и граждан РФ

Вчера, 13:19

В Украине создадут единый реестр пропавших без вести

Вчера, 12:57

Суд ЕС отменил часть санкций против Клюева

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 