В Лисичанске и Попасной хлора для обеззараживания воды осталось до 18 июля

Заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко 12 июля провел заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Во время заседания рассматривался вопрос об угрозе остановки предприятий централизованного питьевого водоснабжения КП Попаснянский районный водоканал и ЛКСП Лисичанскводоканал.

На 12 июля запаса жидкого хлора на предприятиях централизованного питьевого водоснабжения Попаснянского водоканала и Лисичанскводоканала ориентировочно хватит до 18 июля. Эта проблема связана с прекращением деятельности с 15 июня единственного в Украине производителя жидкого хлора Днепроазот.

Юрий Клименко дал поручение главам городов Попасная и Лисичанск, руководителям водоканалов и Главному управлению ГСЧС Украины в Луганской области согласовать графики и обеспечить подвоз питьевой воды к населению и социальным объектам в Лисичанске, Приволье, Новодружеске, Попаснянском районе на период до восстановления обеспечения предприятий питьевого водоснабжения реагентами для обеззараживания воды в системах.

Также руководителям водоканалов поручено проработать вопрос по определению альтернативных источников реагентов для обеззараживания воды в системах централизованного питьевого водоснабжения.

От постоянной и бесперебойной работы КП Попаснянский районный водоканал зависит обеспечение питьевой водой около 80 тысяч человек на территории области подконтрольной украинской власти и 1 миллион человек на временно оккупированной территории. ЛКСП Лисичанскводоканал обеспечивает питьевой водой около 61 тысячи абонентов.