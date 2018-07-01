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ИС: боевики ОРДЛО массово ездят в свободную Украину

Сегодня, 12:11 citynews.net.ua | Напечатать

По данным группы "Информационное сопротивление", так называемые МГБ ОРДЛО, совместно с «органами политической и воспитательной работы», начинают кампанию среди личного состава «частей и подразделений народной милиции» по предупреждению случаев попадания боевиков данного формирования в руки СБУ и ВСУ.

Дело в том, что участившиеся случаи задержания и ареста бывших и действующих наемников, которые проникают на свободную территорию Украины в личных или бытовых целях, украинскими властями, по мнению «чекистов», не получают должной оценки.

Боевики НВФ втайне от командования продолжают посещать свободные земли по разной надобности, что отнюдь не способствует высокому моральному боевому духу и действует разлагающе на личный состав.

Поэтому, каждый факт задержания и ареста таких несознательных террористов «должен быть в обязательном порядке доведён до личного состава».

Это явление уже набрало такой размах, что на вольные земли начали даже шастать прибывшие «помогать» местным боевикам наемники из РФ (чисто посмотреть, «чё там у хохлов») по поддельным документам (у кого есть доступ и возможности).


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