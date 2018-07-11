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В Луганской области задержали россиянина, воевавшего за "ЛНР"

Вчера, 17:22 citynews.net.ua | Напечатать

Контрразведчики Службы безопасности задержали в Луганской области гражданина Российской Федерации, который воевал на стороне террористов.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Казани был завербован ФСБ в 2014 году для участия в боевых действиях против Украины. Мужчина был участником террористических группировок "Призрак" и "Брянка СССР". Под руководством российских инструкторов он прошел снайперскую подготовку и воевал против сил антитеррористической операции вблизи Первомайска.

В 2017 году россиянин был повторно завербован представителями террористической группировки "МГБ ЛНР". Он получил задание перейти через линию разграничения, "осесть" на подконтрольной украинской власти территории и ждать дальнейших инструкций.

Террориста задержали при попытке пересечения линии разграничения.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанный находится под стражей.


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