Контрразведчики Службы безопасности задержали в Луганской области гражданина Российской Федерации, который воевал на стороне террористов.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Казани был завербован ФСБ в 2014 году для участия в боевых действиях против Украины. Мужчина был участником террористических группировок "Призрак" и "Брянка СССР". Под руководством российских инструкторов он прошел снайперскую подготовку и воевал против сил антитеррористической операции вблизи Первомайска.

В 2017 году россиянин был повторно завербован представителями террористической группировки "МГБ ЛНР". Он получил задание перейти через линию разграничения, "осесть" на подконтрольной украинской власти территории и ждать дальнейших инструкций.

Террориста задержали при попытке пересечения линии разграничения.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанный находится под стражей.