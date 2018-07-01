Часть городов ОРЛО осталась без воды

Предприятие "Лугансквода" в связи с проведением ремонтных работ на магистральном водоводе 12 июля ограничит подачу воды в оккупированные Артемовск, Зоринск и ряд поселков Перевальского района, пишут сепаратистские СМИ.

"12 июля специалисты Алчевского управления ГУП ЛНР "Лугансквода" планируют провести ремонтно-восстановительные работы на магистральном водоводе Д-500 мм "Повысительная насосная станция №114 Артемовск – Зоринск", - говорится в сообщении.

В связи с этим с 00.00 до 17.00 12 июля будет сокращена на 80% подача воды жителям в городах Артемовск и Зоринск, а также поселках Перевальского района: Байрачки, Кипучая, Комиссаровка, Софиевка, Замковка.

Ориентировочное время вхождения в нормальный режим водоснабжения указанных населенных пунктов – до 17.00 13 июля.