В Северодонецке полицейские из Харькова украли 500 тысяч гривень

Сотрудники Службы безопасности, которые привлечены к операции Объединенных сил, задержали двух харьковских полицейских, которые украли у предпринимателя почти 500 тысяч гривен.

Как сообщает пресс-служба СБУ, харьковские полицейские во время следственно-оперативных мероприятий на территории одного из частных предприятий Северодонецка обнаружили большую сумму денег.

После этого оперуполномоченные полиции требовали у предпринимателя отдать им часть денег, за что обещали не изымать всю обнаруженную сумму.

После отказа коммерсанта злоумышленники отобрали наличные в сумме почти 500 тысяч гривен и вернулись в Харьков.

Сотрудники спецподразделения СБУ задержали полицейских во время следующего визита в Северодонецк.

Теперь им объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365 и ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.