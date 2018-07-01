На КПВВ «Станица Луганская» выявили оружие

Вчера, 11.07.2018 года, сотрудники управления оперативного обеспечения Главного управления ГФС в Луганской области (спецподразделение «Фантом»), которые включены в состав Объединенных сил, во время несения службы на КПВВ «Станица Луганская» обнаружили очередной факт нарушения порядка перемещения товаров.

Но на этот раз случай нетипичный. 51-летний житель Луганска пытался перенести из Луганска в Станицу для неизвестного лица гладкоствольное охотничье оружие, а именно ружье марки ТОЗ-БМ 16-го калибру, а также 6 патронов к нему.

При проведении проверки установлено, что разрешение на оружие выдано на другое лицо и имеет срок действия до мая 2015 года.

Оружие и патроны к нему изъяты и переданы в Станично-Луганский отдел полиции ГУНП в Луганской области для дальнейшей квалификации правонарушения и принятия мер согласно действующему законодательству.