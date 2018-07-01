КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 43,5 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли 43, 5 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/10; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутовое" - 20/20.

Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 43,5 тысячи человек и 5,7 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 9260 человек и 1070 транспортных средств;

"Марьинка" - 10370 человек и 1940 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9300 человек и 1700 транспортных средств;

"Гнутовое" - 4540 человек и 970 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10040 человек.