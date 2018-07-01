ВСП одобрил увольнение 12 судей

ВСП одобрил увольнение 12 судейВчера, 20:25
Сегодня, 10 июля, Высший совет правосудия одобрил увольнении 12 судей.
Об этом сообщает пресс-служба ВРП.
Так было одобрено уволить из-за подачи заявлений об отставке:
Власову Светлану - с должности судьи хозяйственного суда Одесской области;
Григоренко Николая - с должности судьи апелляционного суда Ровенской области;
Бревно Ларису - с должности судьи Приднепровского районного суда города Черкассы;
Прокопчук Антонину - с должности судьи Винницкого городского суда Винницкой области;
Сабадаха Бронислава - с должности судьи Косовского районного суда Ивано-Франковской области;
Сєрікову Елену - с должности судьи Дружковского городского суда Донецкой области;
Янка Богдана - с должности судьи Стрыйского горрайонного суда Львовской области;
Чорнобривко Юрия - с должности судьи апелляционного суда Луганской области;
Кононенко Александра - с должности судьи Днепропетровского окружного административного суда;
Куцоконя Юрия - с должности судьи Ровенского городского суда Ровенской области;
Слободяного Олега - с должности судьи Козятинского горрайонного суда Винницкой области;
Стеценко Олега - с должности судьи Одесского окружного административного суда
Высший совет правосудия постановила уволить по собственному желанию:
Болобана Валентина - с должности судьи Обуховского районного суда Киевской области;
Супрун Галину - с должности судьи Подольского районного суда города Киева.
Также ВРУ отложил рассмотрение вопроса по освобождению Загороднюка Владимира Ивановича с должности судьи Приморского районного суда города Одессы.