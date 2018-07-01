ВСП одобрил увольнение 12 судей

Сегодня, 10 июля, Высший совет правосудия одобрил увольнении 12 судей.

Об этом сообщает пресс-служба ВРП.

Так было одобрено уволить из-за подачи заявлений об отставке:

Власову Светлану - с должности судьи хозяйственного суда Одесской области;

Григоренко Николая - с должности судьи апелляционного суда Ровенской области;

Бревно Ларису - с должности судьи Приднепровского районного суда города Черкассы;

Прокопчук Антонину - с должности судьи Винницкого городского суда Винницкой области;

Сабадаха Бронислава - с должности судьи Косовского районного суда Ивано-Франковской области;

Сєрікову Елену - с должности судьи Дружковского городского суда Донецкой области;

Янка Богдана - с должности судьи Стрыйского горрайонного суда Львовской области;

Чорнобривко Юрия - с должности судьи апелляционного суда Луганской области;

Кононенко Александра - с должности судьи Днепропетровского окружного административного суда;

Куцоконя Юрия - с должности судьи Ровенского городского суда Ровенской области;

Слободяного Олега - с должности судьи Козятинского горрайонного суда Винницкой области;

Стеценко Олега - с должности судьи Одесского окружного административного суда

Высший совет правосудия постановила уволить по собственному желанию:

Болобана Валентина - с должности судьи Обуховского районного суда Киевской области;

Супрун Галину - с должности судьи Подольского районного суда города Киева.

Также ВРУ отложил рассмотрение вопроса по освобождению Загороднюка Владимира Ивановича с должности судьи Приморского районного суда города Одессы.