На Донбассе ранен один украинский военнослужащий

На Донбассе ранен один украинский военнослужащийВчера, 13:09
На Донбассе за минувшие сутки, 9 июля 2018 года, в результате боевых действий ранен один украинский военнослужащий.
Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.
Так, по информации Гуцуляка, за прошедшие сутки боевики 23 раза обстреливали позиции украинских войск на Донбассе.
"В результате боевых действий вечером 9 июля один наш военнослужащий получил ранения", - сообщил он.
Как отметили в Минобороны, сейчас врачи оказывают пострадавшему помощь, состояние его здоровья удовлетворительное