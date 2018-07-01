Спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер исключает возможность завершения конфликта на Донбассе путем признания аннексии Крыма с последующим снятием санкций с Российской Федерации.

Об этом Волкер заявил в интервью Bild.

В частности, он обратил внимание на то, что в Европе время от времени звучат предложения возобновить отношения с Россией, снять санкции в обмен на уход РФ с Донбасса, однако Крым при этом якобы должен остаться за Москвой.

"Я не ожидаю, что в ближайшем будущем что-то изменит статус-кво. Канцлер (Ангела, - ред.) Меркель также видит ситуацию такой, какой она есть, и не будет снижать давление. О возможном "обмене" Крыма на Донбасс: это меня озадачивает. Как насчет того, чтобы "разделить" части Германии? Кто имеет право на это? Кто должен иметь право делать это с Украиной? ... никто", - отметил Волкер.