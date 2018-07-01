В районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки российские оккупационные войска нарушали установленное перемирие почти на всей линии соприкосновения 23 раза, ранен один украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"На луганском направлении было тихо, на попасненском и светлодарском направлениях противник проявлял незначительную активность. Огонь по нашим позициям открывался в районах населенных пунктов Новозвановка, Светлодарск и Новолуганское", - говорится в сообщении.

На донецком направлении враг из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 7 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил в Авдеевке, Невельском, Новотроицком, Песках и Опытном.

На мариупольском направлении противник 9 июля 12 раз прицельно открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия по позициям ВСУ возле Водяного, Лебединского и Широкино.

По уточненным данным разведки, российские оккупанты потеряли одного боевика.