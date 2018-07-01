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Пользователи Facebook атаковали страницу ФИФА после предупреждения хорватскому футболисту за лозунг "Слава Украине!"

Вчера, 23:28 citynews.net.ua | Напечатать

В соцсети Facebook набирает обороты флеш-моб на странице FIFA, где пользователи, недовольные решением о предупреждении игрока сборной Хорватии за видео после игры со сборной РФ, ставят низкий рейтинг странице и пишут украинские лозунги.

Так, сегодня, пользователи со всего мира  распространили на странице Международной федерации футбола сообщения, в которых поддержали хорватских футболистов, которые записали видеообращение со словами "Слава Украине!".

Пользователи пишут "Слава Украине!", "Glory to Ukraine!" и критикуют ФИФА, обвиняя ее в коррупции, нечестности и политическом ангажировании.

После этих массовых сообщений, страница ФИФА в соцсети имеет более сотни тысяч негативных оценок. 

7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию - и после матча экс-игрок киевского "Динамо" Домагой Вида, который забил гол в том матче, а также скаут киевского клуба Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами "Слава Украине!"

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, поскольку организация расценила его обращение как политический жест. Хорватский футбольный союз также предупредил Вукоевича о недопустимости политических посланий во время ЧМ-2018.

Позже хорватская федерация сообщила, что уволила Вукоевича с должности помощника тренера сборной Хорватии и отчислила его из состава делегации на ЧМ-2018.

Вида заявил, что надеется, что его возглас "Слава Украине" будут воспринимать не как политическое послание, а как знак благодарности украинцам за поддержку на протяжении всего турнира.


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