В Приватбанке сбой - не работают банкоматы и терминалы

Вечером, 9 июля из-за сбоя связи перестали работать терминалы и банкоматы Приватбанка. Также возможны сбои при проведении платежей в системе Приват24 и Liqpay.

Как сообщает пресс-служба банка, ПриватБанк подключил резервные каналы для обеспечения стабильности сервисов из-за аварии магистральных каналов связи.

Как сообщили в ИТ-департаменте Приватбанка, авария магистральных каналов связи в конце рабочего дня 9 июля стала причиной временных перебоев в сети POS-терминалов и банкоматов банка.

Сейчас специалисты ПриватБанка проводят экстренные работы по подключению резервных каналов связи, что позволит восстановить стабильность платежных сервисов в течение часа.