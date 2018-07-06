Более 2,5 млрд грн налогов и сборов перечислили плательщики Луганщины в сводный бюджет государства

В январе-июне 2018 года плательщики Луганской области уплатили в сводный бюджет страны 2 млрд 527 млн грн. Это на 244,1 млн грн больше, чем за аналогичный период 2017-го года.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В государственную казну поступило 1 млрд 221,3 млн грн. По сравнению с показателями за январь-июнь прошлого года поступления выросли на 19,8 млн грн.

В разрезе основных платежей плательщиками области обеспечено поступление в государственный бюджет за январь-июнь 2018 года: налога на доходы физических лиц – 325,6 млн грн; налога на добавленную стоимость – 421,7 млн грн; налога на прибыль предприятий – 66,4 млн грн; акцизного налога – 9,8 млн грн.

Кроме того, от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование региона поступило 1 млрд 261,1 млн грн, что на 213,2 млн грн больше доведенного индикативного показателя.