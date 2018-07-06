Луганск и Донецк остались без мобильной связи

Жители оккупированного Луганска сообщают оперебоях и отсутствии в этих городах мобильной связи украинского оператора Vodafone. По словам жителей Луганска связь пропала около 9:30 утра.

В настоящее время дозвониться до абонентов в Луганске не представляется возможным. Одна из возможных причин отсутствия связи (кроме отключения российскими оккупантами) - повреждение магистрального канала в районе подконтрольного Украине Лисичанска.

Также о проблемах с мобильной связью сообщают и жители оккупированного Донецка.