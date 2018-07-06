Министр: на Донбассе возможна угроза экологической катастрофы, включая ядерную

Вооруженный конфликт на Донбассе несет угрозу серьезной экологической катастрофы, включая ядерный аспект, заявил изданию «Укринформ» министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Разговор состоялся в Германии после презентации на полях 27-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ результатов исследования «Воздействие вооруженного конфликта (на востоке Украины) на окружающую среду».

«Мир должен знать про угрозы, с которыми сталкивается Украина, которые также являются угрозами для всего мира, как минимум для европейского региона», – отметил Семерак.

Он назвал «актом международного экологического терроризма, который мир должен расследовать надлежащим образом» то, что пророссийские боевики прекратили откачивать воду из многих шахт. Среди них и шахта «Юный коммунар», которая использовалась в 1970-х для проведения подземного ядерного взрыва и где «закапсулировались» его продукты.

«Страны, понимающие угрозу атома, должны включить очень действенное свое участие в решение экологических проблем Донецкой и Луганской областей», – подчеркнул министр.

По его словам, в целом на временно неподконтрольных Украине территориях региона на сегодняшний день 36 затопленных шахт. И вопросы о том, что делать с ними, с загрязненными водными объектами, землями, пострадавшими от обстрелов, использования взрывных устройств и пожаров, как восстанавливать разнообразие в регионе после того, как конфликт будет урегулирован, придется решать и Украине, и другим странам.

Глава минэкологии уверен, что самостоятельно решить экологическую проблему Украина не сможет: ни с финансовой, ни с технической, ни с экспертной стороны. И специалистов, которые могут надлежащим образом спроектировать необходимые работы, – «единицы по всему миру».

При этом Семерак добавил, что эту работу предстоит делать только после реального завершения обстрелов.

Исследование независимой группой международных экспертов относительно влияния на экологию военного конфликта в Донецкой и Луганской областях было проведено в 2017 году при финансовой поддержке правительств Канады и Австрии. Как отмечает «Укринформ», у сторон есть договоренность продолжать эту работу и далее.

Также осуществляется совместный проект украинского правительства и ОБСЕ по восстановлению вместе с обладминистрациями разрушенной системы мониторинга, в частности, водных объектов.