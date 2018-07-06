КПВВ в Станице продолжает бить рекорды

1 миллион 188 тысяч 900 человек пересекли через пункты пропуска линию разграничения на востоке Украины в июне. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ.

"В июне линию разграничения на востоке Украины в обоих направлениях пересекли 1188900 человек. Из них через КПВВ в Донецкой области 895000 человек, через КПВВ "Станица Луганская" - 293 900 человек", - говорится в сообщении.

Также в Министерстве отметили, что по сравнению с маем зафиксировано увеличение общего количества пересечений в Донецкой области на 2,64%, и увеличение в Луганской - на 8,69%. В общем, увеличение на 4,07%.

Наибольшая нагрузка была зафиксирована на КПВВ "Станица Луганская" - 293 900 человек;

КПВВ "Марьинка" пересекли 290 200 человек и 55 000 транспортных средств;

КПВВ "Майорское" пересекли 243 400 человек и 30 800 транспортных средств;

КПВВ "Новотроицкое" пересекли 238 200 человек и 46 600 транспортных средств;

КПВВ "Гнутово" пересекли 123 200 человек и 26 400 транспортных средств.