На Луганщине будут судить четверых организаторов «референдума»

В Луганской области будут судить очередных организаторов «референдума» 2014 года. Об этом сегодня сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что спецслужба задокументировала противоправные действия еще четырех человек, причастных к проведению «референдума» в Новопсковском и Марковском районах Луганской области.

«Правоохранители установили, что двое председателей и двое членов так называемых избирательных комиссий организовали и обеспечили проведение фейкового мероприятия», – говорится в сообщении.

В настоящее время обвинительные акты по уголовному производству, открытому по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины направлены в суд.