Генштаб: с 2016 года ни один военный не пропал без вести на Донбассе

Начиная с 2016 года не зафиксировано ни одного случая пропавших без вести украинских бойцов, принимающих участие в военных действиях на Донбассе. Об этом заявила эксперт отдела поиска и освобождения пленных Генерального штаба ВСУ Ирина Баданова на пресс-конференции в Житомире, - сообщает "Укринформ".

"Начиная с 2016 года пропавших без вести среди военнослужащих нет. То есть, все те, кто находится в розыске, это с 2014 и 2015 гг. Среди тех, кто пропал без вести, есть и пленники, заключенные на территории так называемой "ДНР". Все их фамилии мы знаем. Наш отдел и государственные структуры работают над тем, чтобы достичь договоренностей об их освобождении", - проинформировала Баданова.

По ее словам, процесс идентификации останков бойцов, вывезенных из территории, где продолжались военные действия, затягивается чаще всего из-за отказа родных проходить ДНК-экспертизу.

Баданова рассказала, что искать погибших военных на Донбассе помогают гуманитарные миссии "Эвакуация 200" и "Черный тюльпан", а ДНК-экспертизу проводит Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Председатель поисковой миссии "Черный тюльпан" Ярослав Жилкин отметил, что в настоящее время нет возможности для поиска тел на подконтрольной боевикам территории.

"С сентября 2016 года мы прекратили сотрудничество с Гражданско-военным сотрудничеством Министерства обороны не по нашей вине. Мы получили письмо о том, что в наших услугах более нет надобности. Нам закрыли доступ на оккупированные территории и мы вынуждены работать только на подконтрольной Украине территории", - заявил Жилкин.

Он выразил надежду на урегулирование этой ситуации, ведь на временно неконтролируемой территории Донбасса удалось разведать около 80% мест, где проходили бои и можно найти останки бойцов, поиски которых продолжаются не один год.