В СБУ пояснили необходимость принятия закона о блокировании сайтов

Служба безопасности поддерживает необходимость принятия Верховной Радой Украины проекта Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере», сообщает пресс-центр СБУ.

СБУ считает, что внесение изменений в действующее законодательство в части обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности обеспечит внедрение правового механизма блокировки информационного ресурса (сервиса) на основании решения следственного судьи и суда в уголовном производстве.

Отмечается, что блокировка возможна по решению СНБО Украины, принятым в соответствии с Законом Украины «О санкциях». «Применение РФ в гибридной войне новейших технологий против Украины превратило информационную сферу и киберпространство в одну из ключевых арен противоборства с агрессором. Начиная с 2014 года, состоялись многочисленные кибератаки с использованием вредоносного программного обеспечения на объекты информационной критической инфраструктуры и государственные учреждения. Инициированные спецслужбами РФ кибератаки вызывали временное прекращение энергоснабжения, создали реальные предпосылки для чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вывели из строя десятки серверов и электронных систем, блокировали систему бюджетных выплат и предоставления банковских и административных услуг. Только в течение пяти месяцев 2018 года СБ Украины выявлено и задокументировано использования российскими спецслужбами 181 интернет-ресурсов для дестабилизации социально-политической ситуации в нашей стране и манипулирования общественным сознанием граждан», – говорится в сообщении.

По материалам СБУ эти ресурсы внесены в санкционный список согласно последнему решению СНБО Украины. Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ (24/7), который способен обнаруживать киберугрозы и кибератаки, ежедневно фиксирует тысячи IP-адресов и другие данные информационных ресурсов, с которых осуществляются кибератаки на территории Украины.

«Подчеркнем, что предложенный в проекте закона правовой механизм предоставляет СБУ полномочия принимать меры именно по киберзащите объектов информационной критической инфраструктуры и блокировать дальнейшее распространение компьютерного вируса на территории государства. Предусмотренное проектом Закона, унормированное ведение открытого в общем доступе Единого реестра исполнения судебных решений и применения санкций в сфере телекоммуникаций, наличие прозрачной процедуры принятия процессуальных решений о временном блокировании доступа к информационным ресурсам (сервисов) обеспечит демократический гражданский контроль за действиями СБУ для укрепления национальной безопасности Украины», – заявили в спецслужбе.

Кроме того, по данным СБУ, в соответствии с принятым Законом Украины «О национальной безопасности Украины» также будет осуществляться парламентский контроль за деятельностью органов сектора безопасности и обороны.

СБУ заявляет, что принятие законопроекта даст правовое обеспечение деятельности Службы для эффективного выполнения определенных законом основных задач в сфере информационной безопасности и кибербезопасности Украины.