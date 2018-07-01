Переговоры Украины, ЕС и РФ по газу состоятся 17 июля

Трехсторонние переговоры между Украиной, Европейским Союзом и Россией по газу состоятся 17 июля.

Об этом сообщил заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович, передает пресс-служба Европейской комиссии.

«Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в области энергетики имеет первостепенное значение как для обеих стран, так и для Европейского союза. Необходимость долгосрочного транзита российского газа через Украину в ЕС надежным, коммерчески жизнеспособным путем является неотъемлемой частью этого», - сказал он, сообщает 112 Украина.

Шефчович отметил, что украинские и российские партнеры будут представлены на переговорах как от соответствующих правительств, так и от коммерческих организаций.

«Наша цель - согласовать нашу долгосрочную повестку дня, а также методику нашей работы», - сообщил зампред Еврокомиссии.

По его словам, трехсторонние переговоры являются наиболее эффективным процессом для поиска решения газовых проблем, важных для заинтересованных сторон и транзита газа через Украину после 2019 года.